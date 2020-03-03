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Тренерский штаб рижского "Динамо" распустят за провал в КХЛ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров рижского ХК "Динамо" решил не продлевать контракт с тренерским штабом во главе с Гиртсом Анкипансом.

"3 марта состоялось расширенное заседание Совета и членов правления рижского "Динамо". Совет принял решение не продлевать трудовые договоры с тренерским штабом, который работал в сезоне-2019/2020", - говорится в сообщении пресс-службы клуба во вторник.

Правлению поручено в течение месяца представить кандидатов на должность главного тренера.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижане не смогли выйти в плей-офф: "Динамо" заняло предпоследнее (11-е) место в Западной конференции.

хоккей КХЛ

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