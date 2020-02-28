В Белоруссии призвали закрыть минское "Динамо" за "позорное место" в КХЛ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии начался сбор подписей под петицией с требованием закрыть проект ХК "Динамо-Минск" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

"Как мы уже знаем, в сезоне 2019/2020 хоккейный клуб "Динамо-Минск" установил антирекорд КХЛ по пропущенным шайбам и занял позорное место на самом дне турнирной таблицы. Достойных результатов клуб не показывает уже на протяжении долгих лет. При этом на содержание этого клуба уходят миллионы долларов, которые берутся не из ниоткуда, а из карманов налогоплательщиков!", - говорится в обращении, опубликованном на портале "Удобный город".

Авторы петиции указывают, что за 12 лет участия в КХЛ "Динамо-Минск" лишь четыре раза выходило в плей-офф. "Мы убеждены, что данный проект следует закрыть, а сэкономленные средства потратить на улучшение благосостояния граждан страны", - отмечается в петиции.

Обращение планируется направить в министерство спорта и туризма и федерацию хоккея Белоруссии. На данный момент под ним подписалось свыше 400 человек.

В завершившемся накануне регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" заняло последнее, 24-е место в сводной таблице. Команда набрала 29 очков в 62 матчах. А 232 пропущенные шайбы стали антирекордом КХЛ.