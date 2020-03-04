ФК "Зенит" вышел в полуфинал Кубка России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) в дополнительное время обыграл соперников из "Ахмата" (Грозный) в матче 1/4 финала ОЛИМП Кубка России.

Матч, проходивший в Грозном, закончился со счетом 2:1. В составе "Зенита" гол забил Эмилиано Ригони (78-я минута), решающий мяч в дополнительное время забил Юрий Жирков (97-я минута). За "Ахмат" на 59-й минуте пенальти реализовал Одисе Роши.

В полуфинале, который запланирован на 23 апреля, "Зенит" встретится с победителем встречи "Спартак" - ЦСКА.

Финал турнира состоится 13 мая в Екатеринбурге.