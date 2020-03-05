UFC анонсировала девятую Международную бойцовскую неделю в июле

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Девятая Международная бойцовская неделя пройдет в Лас-Вегасе с 7 по 12 июля, сообщает пресс-служба "UFC в России".

Хедлайнерами недели станут турнир UFC® 252, при поддержке компании Modelo, церемония включения в Зал славы UFC, а также мероприятия для фанатов UFC Fan Experience.

"Среди наиболее ярких событий — престижная церемония включения в зал славы UFC, при поддержке Toyo Tires, которая состоится в четверг, 9 июля в The Pearl at Palms Casino Resort. Мероприятие будет посвящено бойцам, которые отметились уникальными достижениями, и тем, кто внес огромный вклад в развитие UFC и MMA. В рамках церемонии также пройдет вручение премии сообщества Форреста Гриффина", - говорится в сообщении.

10 и 11 июля фанаты смешанных единоборств смогут посетить полностью интерактивную и бесплатную фан-зону UFC, которая расположится в Downtown Las Vegas Events Center. В рамках работы фан-зоны пройдут встречи с бойцами, автограф-сессии, а также партнерские мероприятия при участии чемпионов UFC, членов Зала Славы, претендентов и других представителей UFC.

Кроме того, поклонники со всего мира, которые соберутся в Лас-Вегасе на Международную бойцовскую неделю, получат возможность посетить открытые тренировки, церемонии взвешивания и пресс-конференции. Кульминацией станет турнир UFC 252, который пройдет в субботу, 11 июля, на T-Mobile Arena.

Подробности о церемонии включения в Зал Славы, файткард турнира UFC 252, а также о дополнительных мероприятиях в рамках Международной бойцовской недели будут объявлены позже.