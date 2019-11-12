Вице-президент UFC по России: Хабиба по праву считают новым Али

Андрей Громковский в интервью "Интерфаксу" - о росте интереса к UFC, будут ли Нурмагомедов и Макрегор драться в Москве, как ведется борьба с допингом

Андрей Громковский Фото: Пресс-служба UFC

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Смешанные единоборства набирают стремительную популярность не только в мире, но и в России. Подтверждение этому получил прошедший недавно в Москве турнир UFC Fight Night 163, собравший 11 тысяч зрителей. И это при том, что для участия в турнире не был заявлен Хабиб Нурмагомедов, упоминание имени которого в заголовке – едва ли не гарантия клика.

Вице-президент UFC по России и СНГ, и глава UFC Russia Андрей Громковский в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину рассказал о развитии смешанных единоборств в стране, о перспективах проведения боя Нурмагомедов – Макгрегор в Москве, а также о том, как здесь ведется борьба с допингом.

- Андрей, с чем связываете столь резкий рост интереса UFC?

- Сама по себе идея смешанных единоборств - в том, что бойцы из разных школ боевых искусств встречаются в Октагоне - очень привлекательна. Особенно для поколения, которое в свои времена выросло на видеоиграх, таких как Street Fighter, Mortal Kombat. Те, кто смотрел боевики в конце 80-х – начале 90-х, тоже часть этого поколения. И мне кажется, что многие мужчины, особенно 30-40-летние – просто выросли уже в определенной культуре с мыслью, что боевые искусства являются неким проявлением мужественности и чего-то интересного. Всем же всегда было любопытно посмотреть, а что будет, если каратист встретится с сумоистом? С этого начиналось UFC.

- Чем же еще оно привлекательно для широкой публики?

- У нас достаточно короткие бои, их много, они разные. Тот факт, что у нас бой обычно длится 15 минут (три раунда по пять минут), позволяет очень многое быстро посмотреть быстро включиться, отключиться и снова вернуться в трансляцию. Это не 90 или 120 минут.

Помимо этого, мы стараемся на всех мероприятиях создать безопасную атмосферу праздника и построить партнерские активации, как это делается в других видах спорта, например, в хоккее. Там люди могут прийти и действительно хорошо провести время. Поэтому для нас турниры – это праздник для фанатов, посетителей.

Есть несколько стран в мире, в которых смешанные единоборства особенно популярны. UFC изначально зарождалась как американская организация, потом открыла свой офис в Бразилии.

Всем понятно, откуда такая большая популярность бразильского джиу-джитсу в смешанных единоборствах. UFC активно развивало MMA, проводило турниры по всему миру - сначала в Европе. Потом была Австралия, где был побит рекорд по посещаемости, пришло более пятидесяти тысяч человек. Я не мог поверить своим глазам!

- Пятьдесят тысяч зрителей... Для российского UFC это число, наверное, пока выглядит заоблачным?

- Если у нас будет соответствующий кард, бойцы, которые интересны нашей аудитории, то собрать такое количество фанатов под одной крышей не будет проблемой. Организовать такое мероприятие сложнее, чем стандартный турнир UFC, но у нас уже есть опыт проведения турниров в "Олимпийском", где мы собрали почти 23 тысячи человек, поэтому мы можем с этим справиться.

- Как продвигалось UFC в России?

- Проведение турниров в России стало следующим шагом для UFC, потому что, как и Бразилия, мы являемся источником большого количества бойцов для промоушена. Это в нашей культуре – разные народы, которые населяют Россию, любят боевые искусства. В этом есть что-то, как мне кажется, исконно русское, так исторически сложилось, это то, что в крови у людей. Это хорошо, так как такого представительства страны нет ни у одной страны в Европе. Поэтому я считаю, что у России, как у страны, большие перспективы, так как в нашей стране огромная часть населения и является фанатами смешанных единоборств, и также занимается ими. И, несмотря на относительное недолгое присутствие UFC в России, мы делаем огромные успехи. Мы запускаем сеть собственных спортзалов UFC Gym, запустили брендированные товары под эгидой промоушена, скоро запустим свою цифровую платформу. У нас много чего сделано, но в будущем будет происходить еще много всего. И я думаю, что в перспективе трех-пяти лет Россия может стать лидирующим рынком для UFC.

Мы делаем около 42 мероприятий в год, практически каждые выходные проходят турниры. Это постоянно работающая, отлаженная машина.

"Нам сказочно повезло с чемпионством Хабиба"

- UFC- это индивидуальный вид спорта, который позволяет подчеркнуть уникальную личность каждого бойца. Среди более шестисот бойцов, которые сейчас находятся под эгидой UFC, всегда можно найти бойца, который придется по душе именно тебе. Сейчас мы активно наращиваем количество российских бойцов, и по этому показателю уже обошли НХЛ. То есть мы видим определенный прогресс по подписанию российских бойцов в UFC, что делает этот вид спорта интереснее для наших болельщиков. Телевидение помогает нам масштабировать прогресс, привлекать новых спонсоров и коммерческие компании, делать смешанные единоборства мейнстримным направлением.

- Продвижение ММА в России. Как UFC удалось достичь статуса премиального бренда на российском рынке?

- Этот спорт отличается доступностью для всех - как тех, кто не занимался никогда спортом, так и для тех, кому спорт знаком не понаслышке. Как футбол. Как я уже говорил ранее, смешанные единоборства больше индивидуальный вид спорта, то здесь больше героев – бойцов, за которых люди переживают и болеют. Это привлекает и создает некое ощущение элитарности.

- И один из героев – это, конечно же, Хабиб Нурмагомедов.

- Я считаю, что он внес огромный вклад в развитие смешанных единоборств. И нам сказочно повезло, что чемпионство Хабиба совпало с запуском UFC в России. У нас есть возможность работать с Хабибом, Хабиб активно помогает в продвижении наших спортсменов, трансляций и вообще популяризации смешанных единоборств как вида спорта. Для многих Хабиб - новый Мухаммед Али. Это - человек, который популярен не просто в отдельных странах, но и во всем мире. Люди застывают перед экраном, когда смотрят его бои по всему миру. Мы очень хотим, чтобы у нас появлялось больше таких чемпионов, и, конечно, активно работаем в этом направлении.

- Кто кого больше продвигает - Хабиб своими успехами UFC Russia либо он стал популярным за счет каких-то действий российского UFC?

- Это вечный вопрос. Во всех видах спорта есть спортивные организации и спортсмены. В футболе также можно задать резонный вопрос: продвигает ли звезда команду или команда звезду? Думаю, это все-таки взаимный процесс. Но поскольку мы работаем не с одним бойцом, и задачи UFC шире, чем задачи одного спортсмена, это все-таки обоюдный процесс.

- Кто в России может достичь уровня популярности Хабиба?

- Очень сложно загадывать, но у нас много перспективных бойцов. Например, в главном бою нашего турнира UFC Fight Night 163 выступил Забит Магомедшарипов, которому многие пророчат в скором бой за чемпионский пояс. Огромные перспективы у Александра Волкова, Петра Яна, потенциал есть у многих бойцов.

Будет ли бой Нурмагомедов – Макгрегор в Москве

- Многие ждут ответа на один вопрос: есть ли перспективы провести в Москве бой Хабиба против Конора Макгрегора?

- У нас нет никаких конкретных планов на эту тему, таких мероприятий не запланировано. Я понимаю, что болельщики любят представлять, какие бы могли случиться бои. Но только реальное планирование с точки зрения вещания, непосредственного проведения мероприятия, организации и так далее может создать какое-то реальное ожидание. Пока у нас таких планов просто нет.

- Слова Макгрегора о желании драться с Хабибом в Москве, получается, всего лишь эпатаж?

- Многие говорят, что хотят бой провести в Москве. Но мы официально об этом не объявляли. Вопросов, спекуляций и домыслов много. Пока мы внутри не приняли решение, мы объявлять, конечно, не можем.

- Победный бой Нурмагомедова с Порье в прямом эфире показал Первый канал. Как вам удалось продвинуть смешанные единоборства на центральное телевидение?

- Я думаю, что после того, как Первый канал увидел количество просмотров боя Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора в прошлом году, у них появился определенный интерес к смешанным единоборствам. Мы очень благодарны за доверие к нам, так как это был очень успешный эксперимент, который раннее они не проводили. Мы прекрасно понимаем больших телевизионных начальников, которым очень сложно принять решение о показе вида спорта, который раннее не появлялся на центральном телевидении, тем более в прямом эфире.

Это одна из задач, которую я как вице-президент UFC в России стараюсь решить, так как мой накопленный опыт работы в медийных компаниях позволяет мне комплексно работать в этом направлении. Ключевым партнером UFC в России является компания "Медиа Телеком", благодаря который мы активно развиваем партнерство с федеральными телеканалами и собственный телеканал UFC TV.

Мы добились определенных успехов в этом направлении – например, главный бой турнира UFC 242 Хабиб против Порье, который проходил в сентябре в Абу-Даби, был вторым спортивным событием на Первом канале по количеству просмотром. Выше только был чемпионат мира по хоккею, на котором играла наша сборная. Я думаю, у нас есть все шансы для того, чтобы сделать смешанные единоборства если не первым, то точно вторым по популярности видом спорта в стране.

- В апреле вы запустили специализированный канал UFC ТВ. Оправдал ли он себя?

- Показатели канала очень успешные, даже ночные трансляции наших турниров смотрят сотни тысяч людей – когда ты понимаешь, что столько человек смотрит трансляцию турнира в пять утра, это производит впечатление. А если сравнивать со статистикой просмотра боя UFC 242 Хабиба против Порье, то общий показатель зрителей достиг практически миллиона человек. Если он того стоит, при адекватной цене они готовы чуть-чуть потратиться ради того, чтобы посмотреть качественно и интересно сделанный продукт.

Это канал, прежде всего, для поклонников смешанных единоборств. Федеральные каналы показывают только бои основного карда наших турниров, трансляции всех боев турнира доступны как раз на нашем канале. Помимо трансляций турниров, у нас есть собственное реалити-шоу, различные программы о бойцах UFC: факты из биографии, материалы о подготовке к турнирам и многое другое. То есть, там очень много эксклюзивного контента, который больше нигде нельзя увидеть. И задача этого канала состоит, прежде всего, в том, что в формате круглосуточного вещания занять фанатов смешанных единоборств. И это также хорошее средство не только для взаимодействия с аудиторией, но и для популяризации смешанных единоборств в целом.

- Возможно, есть опасения, связанные с пиратством. Как боретесь с ним?

- Полностью искоренить пиратский контент невозможно, но мы активно работаем в этом направлении – сотрудничаем, в частности, с Роскомнадзором. Но важно подчеркнуть, что задача стоит не только в том, чтобы пресекать распространение пиратского контента, но и делать просмотр турниров UFC доступным для широкой аудитории. Именно поэтому мы работаем с эфирными телеканалами. Тот факт, что телеканалы показывают бои основного карда в прямом эфире, говорит о том, что большое количество зрителей видят его бесплатно. Им ненужно искать пиратский источник для просмотра. И когда они действительно поймут, что им интересен мир смешанных единоборств, они придут на наш телеканал.

"Надеемся попасть в олимпийское движение"

- Чем российский цифровой рынок, контент отличается от западного в контексте трансляции?

- На западе изначально был легальный рынок, люди привыкли покупать DVD-диски, видеокассеты. У нас же рынок формировался немного по-другому. У нас сначала появлялось предложение, видеокассеты какие-то. Помните, были какие-то фильмы, например, где концовка могла вообще отличаться от оригинала?

В России рынок изначально сформировался по-другому, нам был доступен любой контент. У людей есть ожидание, что при оплате удобного способа просмотра им не нужно что-либо скачивать, тратить время, они получают качественный контент здесь и сейчас. Вот, например, собрался я с друзьями посмотреть UFC. Что для этого нужно сделать? Хорошо, я заплачу, допустим, двести рублей, но при этом я хочу, чтобы трансляция работала сейчас. Если все работает хорошо, люди готовы за это платить. На Западе за некоторые трансляция платят 50-60 долларов. В России это очень трудно представить, и именно поэтому наш цифровой рынок очень большой, но перспектива роста на рынке также большая. Будут появляться новые способы просмотра турниров UFC. И я уверен, что со временем они станут более технологичными. Но у более развитых цифровых рынков есть свой плюс – там гораздо больше денег, и, соответственно, возможности для маневров больше. Так они могут провести трансляцию одного боя, который принесет в десятки раз больше денег, чем мы за год заработаем в России.

- Еще один животрепещущий вопрос, связанный, к сожалению, с российским спортом в целом: с допингом как у вас ведется борьба?

- У UFC есть программа, которая была принята достаточно давно уже, по борьбе с допингом. Есть совместная программа с USADA, с американским антидопинговым агентством. Оно сотрудничает, в том числе с российским антидопинговым агентством. Мы проверяем всех бойцов. Это делается независимо, не силами UFC, а специальными инспекторами. Если поговорите с нашими спортсменами, то они могут рассказать много интересных историй, как даже в самых глухих местах к ним приезжали инспекторы и брали пробы. Поэтому у нас однозначная политика, мы стараемся соответствовать самым высоким стандартам и считаем, что спорт должен быть чистым.

- Есть ли перспективы у UFC попасть под олимпийское движение?

- Я очень надеюсь, что смешанные единоборства станут олимпийским видом спорта. Это, конечно, был бы большой шаг вперед для MMA. Я думаю, что наши коллеги из Международной федерации смешанных единоборств IMMAF над этим работают и будут к этому стремиться. Но опять же, там, насколько я знаю, процесс достаточно сложный, поэтому, когда это произойдет, - покажет время.