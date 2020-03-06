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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Российский дзюдоист дисквалифицирован на два года за допинг

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский дзюдоист Роман Бобиков отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Федерация дзюдо России на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Бобикова Романа на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

Отсчет срока дисквалификации идет с 23 декабря 2019 года.

дзюдо допинг

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