Российский дзюдоист дисквалифицирован на два года за допинг
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российский дзюдоист Роман Бобиков отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"Федерация дзюдо России на основании и во исполнение решения РАА "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать спортсмена Бобикова Романа на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил", - говорится в сообщении.
Отсчет срока дисквалификации идет с 23 декабря 2019 года.