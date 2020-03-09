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ЦСКА вдевятером уступил "Ростову" в матче РПЛ

Помимо двух удалений, в этой игре был автогол, один реализованный пенальти, два - нереализованных

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 3:2 выиграл у московского ЦСКА в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 25-й минуте ЦСКА открыл счет благодаря голу Арнора Сигурдссона. К тому моменту ЦСКА играл в меньшинстве: за фол в своей штрафной площади красную карточку получил Ильзат Ахметов. Однако футболист "Ростова" Роман Еременко пенальти реализовать не смог: его удар отразил Игорь Акинфеев.

На 31-й минуте Еременко удалось провести гол с игры и сравнять счет.

На 53-й минуте арбитр Валентин Безбородов вновь назначил пенальти в ворота ЦСКА, его удачно исполнил Ивелин Попов. Нарушивший правила в своей штрафной площади Вадим Карпов также получил красную карточку, а его партнеры остались на поле вдевятером.

На 63-й минуте "Ростов" упрочил преимущество в счете – благодаря голу вышедшего незадолго до этого на замену Павла Мамаева. Мамаев, как и Еременко, является бывшим игроком ЦСКА.

На 77-й минуте ЦСКА удалось сократить отставание в счете, чему послужил автогол ростовчанина Максима Осипенко. А вскоре московский клуб получил право на пенальти, но его не смог реализовать Федор Чалов.

Таким образом, "Ростов" набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У ЦСКА 35 баллов, армейцы – на пятом месте.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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