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"Локомотив" выиграл у "Ахмата" в матче РПЛ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 победили грозненский "Ахмат" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 32-й минуте гол в ворота "Ахмата" провел Антонио Эдер.

На 85-й минуте "Ахмат" получил право на пенальти, однако голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме отразил удар Фелипе Визеу. Пенальти был назначен за игру рукой Соломона Квирквелии, нарушитель получил красную карточку.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не мог руководить командой с бровки, поскольку отбывает дисквалификацию за поведение в матче предыдущего тура против ЦСКА (0:0).

"Локомотив" набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Ахмат" – на 15-м месте, 20 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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