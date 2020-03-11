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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

ФК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи РПЛ с "Уфой" и "Зенитом"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА временно прекратил продажу билетов на домашние встречи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".

"Уважаемые болельщики! Продажа билетов на домашние матчи ПФК ЦСКА с "Уфой" и "Зенитом" временно приостановлена", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Дальнейший порядок реализации билетной программы будет опубликован после получения решения от РФС и РПЛ в связи с указом мэра Москвы об ограничениях при проведении массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение запретить проводить в столице массовые мероприятия, число посетителей которых превышает пять тысяч человек.

Матч Российской премьер лиги ЦСКА против "Уфы" запланирован на 15 марта, игра с "Зенитом" - на 22 марта.

футбол ФК ЦСКА

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