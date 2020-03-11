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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский ХК ЦСКА временно прекратил продажу билетов на домашние игры в рамках четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

"В связи с указом Мэра Москвы "О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ", мы приостановили продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф Кубка Гагарина 2019/2020. Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено – не более 5 000 участников и болельщиков",- говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Волноваться нет смысла! Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды", - отмечается в тексте сообщения.

Ранее во вторник сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение запретить проводить в Москве массовые мероприятия, число посетителей которых превышает пять тысяч человек.

В серии 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с победителем пары "Динамо" - "Спартак".

хоккей КХЛ ХК ЦСКА

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