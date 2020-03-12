Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Два ближайших контрольных матча сборной РФ по футболу пройдут без зрителей.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Предстоящие контрольные матчи сборной России по футболу против команд Швеции и Молдавии пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча в шведском Сольне намечена на 28 марта, поединок в столице Молдавии Кишиневе состоится 31 марта.

Национальная сборная России, которая ведет подготовку к финальной части Евро-2020, планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта.

футбол сборная России Евро-2020

Новости

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы оказались под угрозой отмены из-за COVID-19

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы оказались под угрозой отмены из-за COVID-19

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Футболисты "Реала" попали в карантин из-за коронавируса у баскетболиста

McLaren не выступит на Гран-при Австралии F1 из-за коронавируса у члена команды

Российская премьер-лига-2019/20

ФК ЦСКА создал алгоритм для выбора болельщиков на домашние матчи

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Матч Кубка Гагарина "Спартак" - "Динамо" пройдет без зрителей

НБА приостановит сезон из-за коронавируса у одного из игроков

"Атлетико" выбил "Ливерпуль" из Лиги чемпионов УЕФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');