Два ближайших контрольных матча сборной РФ по футболу пройдут без зрителей.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Предстоящие контрольные матчи сборной России по футболу против команд Швеции и Молдавии пройдут без зрителей, сообщает пресс-служба РФС.
Встреча в шведском Сольне намечена на 28 марта, поединок в столице Молдавии Кишиневе состоится 31 марта.
Национальная сборная России, которая ведет подготовку к финальной части Евро-2020, планирует начать ближайший учебно-тренировочный сбор 22 марта.
Очень грустная новость. Контрольные матчи со Швецией и Молдавией пройдут без зрителей.— Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/JbRcxka1l7