УЕФА отложил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о том, что запланированные на ближайшее время матчи всех турниров под его эгидой переносятся на более поздний срок.

В эту категорию, в частности, подпадают Лига чемпионов и Лига Европы.

"В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе УЕФА и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок", - говорится в заявлении УЕФА, опубликованном на сайте организации.

"Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позже.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются.

Накануне европейский футбольный союз пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции по футболу, паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию

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