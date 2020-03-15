ФК "Валенсия" объявил о пяти зараженных COVID-19 тренерах и игроках

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Валенсия" в воскресенье сообщил о пяти заболевших коронавирусом среди тренеров и игроков в основной команде.

Все они находятся в изоляции у себя дома, говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

Испанское правительство накануне одобрило декрет о режиме ЧС, согласно которому гражданам запрещено покидать дома без веских причин. Разрешается выходить на улицу, чтобы попасть в продуктовый магазин, банк, на работу или в аптеку.

В настоящий момент в Испании заражение выявлено у 7 753 человек, еще 291 человек скончался от заболеваний или осложнений, вызванных вирусом. Также 382 человека поступили в реанимацию. 517 зараженных коронавирусом в Испании выздоровели.