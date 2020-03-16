В гандбольном "Спартаке" не стали комментировать сведения о переименовании в ЦСКА

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В московском гандбольном клубе "Спартак" отказались подтверждать или опровергать сообщения СМИ о скором переименовании в ЦСКА.

"Мы никак не комментируем ситуацию", - заявили "Интерфаксу" в клубе.

В понедельник в СМИ появились сведения о том, что в скором будущем "Спартак" будет переименован в ЦСКА.

Московский гандбольный клуб "Спартак" был образован летом 2017 года. В дебютном сезоне столичный клуб завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал вторым в розыгрыше национального Кубка.

Между тем, в 2019 году в Москве появился женский гандбольный клуб ЦСКА.