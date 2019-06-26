Женский гандбольный ЦСКА появился в России, проект поддержит Акинфеев

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев объявил о создании женской московской команды ЦСКА, которая в сезоне-2019/20 дебютирует в женской Суперлиге.

"Сегодня мы объявляем не только о создании, но и начале деятельности нового гандбольного клуба. Проект получил поддержку министерства обороны на самом высоком уровне. Это свидетельствует о том, что это большой, серьезный проект на года, с расчетом на крупный успех", - сказал Шишкарев на пресс-конференции в Москве в среду.

Он выразил мнение, что в будущем ЦСКА станет базовой командой для сборной России. Глава федерации рассчитывает, что через сезон ЦСКА завоюет медали на внутреннем уровне, а после этого станет триумфатором Лиги чемпионов.

Шишкарев подчеркнул, что в попечительский совет клуба могут войти известные спортсмены, чья карьера связана с армейским спортивным движением.

"Есть договоренность с Игорем Акинфеевым (вратарь ФК ЦСКА - ИФ), Валерием Газзаевым (бывший главный тренер ФК ЦСКА - ИФ), которые готовы поддержать проект. Это будет хорошей рекламой нового клуба и возможность привлечь внимание к его работе", - сказал Шишкарев.

Капитаном команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева. "Создание такого клуба как ЦСКА - это очень круто для гандбола в Москве и России", - сказала она.

Главный тренер ЦСКА датчанин Ян Лесли заявил: "В первый сезон у нас будет достаточно сильный квалифицированный состав, опытные игроки - с опытом выступлений как в России, так и за рубежом. Это очень важно для нас, потому что мы хотим добиваться больших результатов".