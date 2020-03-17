Обладатель золота ЧМ-2018 Матюиди подхватил коронавирус

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Франции Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте клуба из Турина.

Согласно сообщению, полузащитник с 11 марта находится на домашнем карантине, чувствует себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно.

Матюиди – победитель чемпионата мира-2018 в России. В составе "Ювентуса" стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии. Также он играл за несколько французских клубов, в одном из которых – "Пари Сен-Жермен" – по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, три раза – Кубок французской лиги, два раза – Кубок Франции.

Матюиди стал вторым футболистом "Ювентуса", чей тест на коронавирус оказался положительным. Ранее сообщалось, что вирус COVID-19 подхватил защитник туринской команды Даниэле Ругани. Кроме того, вирусом заразился нападающий "Сампдории" Маноло Габбьядини.