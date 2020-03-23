ХК "Витязь" продлил контракт с вратарем Ежовым

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Подольский хоккейный клуб "Витязь" объявил о подписании нового соглашения с голкипером Ильей Ежовым.

Как сообщается на сайте клуба, контракт продлен на два года. Сам хоккеист при этом в настоящее время находится в Канаде, где начинал свою карьеру.

За "Витязь" Ежов выступает с 2019 года. До этого играл за ряд российских клубов, включая петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина Континентальной хоккейной лиги.