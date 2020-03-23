В МОК назвали слова члена организации о переносе ОИ его личным мнением
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В пресс-службе Международного олимпийского комитета заявили, что член МОК Дик Паунд выразил свое личное мнение, говоря о переносе ОИ-2020 в Токио.
"Это право каждого члена МОК интерпретировать решение руководства МОК, которое было объявлено вчера", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.
Накануне президент МОК Томас Бах заявил, что решение об отмене или переносе летней Олимпиады в Токио из-за коронавируса, будет принято в ускоренные сроки - в течение четырех недель.
Ранее в понедельник Паунд сообщил порталу USA Today Sports о том, что решение о переносе Олимпиады 2020 года уже принято.
Ранее сообщалось, что Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.
Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.
Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
На прошлой неделе МОК сообщал о том, что пока не планирует принимать радикальные решения по ОИ-2020.
Ранее из-за коронавируса было объявлено о переносе на следующий год чемпионата Европы-2020. Кроме того, ряд других крупных международных и национальных турниров также был перенесен или отменен.