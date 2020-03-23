Член МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Но официально об этом еще не объявлено

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил, что МОК перенесет на другие даты летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио.

"На основании имеющейся у МОК информации, было принято решение об отсрочке. Дальнейшие шаги пока не определены, но я точно знаю, что Игры не начнутся 24 июля", - цитирует Паунда портал USA TODAY Sports.

Ранее сообщалось, что Национальные олимпийские комитеты Австралии и Канады приняли решение не посылать свои сборные на ОИ-2020 в Токио.

Олимпийский комитет России заявил, что ожидает окончательного решения МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.

На прошлой неделе МОК сообщал о том, что пока не планирует принимать радикальные решения по ОИ-2020.

Ранее из-за коронавируса было объявлено о переносе на следующий год чемпионата Европы-2020. Кроме того, ряд других крупных международных и национальных турниров также был перенесен или отменен.