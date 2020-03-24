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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

В РФС не увидели расизма в посте Дзюбы про игроков и обезьянок

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Офицер РФС по борьбе с дискриминацией, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не нарушал устоев морали, опубликовав в соцсети коллаж с партнерами по команде и героями советского мультфильма "Осторожно, обезьянки!".

"Мы изучили пост Дзюбы в его инстаграме и он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артем сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью", - приводит слова Смертина "Спорт-Экспресс".

"Однако, - подчеркивает Смертин, - все равно следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут считаться оскорбительными и поэтому надо быть всегда аккуратными при публикации материалов в социальных сетях".

Ранее Дзюба в сториз в своем инстаграме разместил коллаж, разделенный на две части: на одной из них форвард позирует со своими, преимущественно – латиноамериканскими, партнерами по "Зениту"; на второй размещен семейный кадр главных героев мультипликационного фильма "Осторожно, обезьянки!".

футбол Артем Дзюба

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