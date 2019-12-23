Дзюба вновь стал футболистом года по версии РФС

Ему вручат российский "Золотой мяч"

Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года, согласно опросу, проведенному Российским футбольным союзом (РФС) совместно с изданием "Спорт-Экспресс".

"Российский футбольный союз поздравляет Артема Дзюбу!" - говорится в сообщении на сайте РФС.

Весной ему будет вручен российский "Золотой мяч".

В нынешнем году Дзюба стал чемпионом России в составе "Зенита". Он лидирует в списке бомбардиров в текущем сезоне, регулярно забивал и за сборную России в матчах отборочной кампании чемпионата Европы 2020 года. Дзюба является капитаном национальной команды.

Премия "Лучший футболист года в России" появилась четыре года назад. Дзюба стал первым игроком, который выиграл ее дважды. Ранее он был признан лучшим футболистом-2018. До него лауреатами становились Федор Смолов ("Краснодар", 2016) иКвинси Промес ("Спартак", 2017)

По правилам претендовать на победу могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России, выступающие в зарубежных чемпионатах.

В выборе лучшего футболиста года участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов "Спорт-Экспресса", а также болельщики, голосовавшие на сайте газеты. Каждый участник голосования называл свою пятерку лучших, и игроки получали от 5 до 1 балла соответственно.

Ранее футболист года в России определялся также по опросу еженедельника "Футбол". В голосовании принимали участие спортивные журналисты. Опрос ежегодно проводился с 1964 года. Однако в 2019 году еженедельник "Футбол" перестал выпускаться, а голосование не проводилось.