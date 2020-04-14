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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:41

Все клубы КХЛ, кроме "Адмирала", подтвердили участие в следующем сезоне

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что все клубы лиги, кроме владивостокского "Адмирала", подтвердили свое участие в сезоне-2020/2021.

Спорт"Адмирал" не сыграет в КХЛ в следующем сезонеЧитать подробнее

"К сожалению, объявил о свом неучастии "Адмирал", с остальными клубами, в том числе и теми, которые упоминались в СМИ как "проблемные", мы общались. Все подтвердили своё участие. Разговаривали мы и с руководством регионов наших клубов. Готовимся начать в сентябре. Конечно, всё будет зависеть от развития ситуации с эпидемией", - цитирует пресс-служба КХЛ Морозова.

Он подчеркнул, что Лига пока не задумывалась о замене "Адмирала".

"Я думаю, учитывая ситуацию, в этом году о кандидатах говорить не стоит. Никто пока не понимает, что может произойти в мире. Но на перспективу будем работать. Планы есть, Стратегия развития, которой мы будем придерживаться", - рассказал Морозов.

Ранее сообщалось, что "Адмирал" по решению властей дальневосточного региона пропустит следующий сезон в КХЛ.

хоккей КХЛ

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