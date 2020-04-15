Федерация бокса заново проведет отбор россиян на Олимпиаду

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России решила заново сформировать состав сборной России на летнюю Олимпиаду-2020, перенесенную на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Все национальные федерации написали письма, в которых просят заново провести олимпийский отбор. Соответственно, состав национальной сборной будет определяться по итогам чемпионата России этого года", - заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев, слова которого приводит пресс-служба организации.

"Сейчас надо победить коронавирус, а потом - в ноябре-начале декабря - планируем провести чемпионаты России. Состав сборной России на Олимпиаду будет формироваться заново по итогам предстоящих турниров. И это касается не только нашей сборной. Ведь за целый год может произойти все, что угодно. Это большой срок", - отмечает Кремлев.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии коронавируса на год перенес запланированные на лето 2020 года в Токио Олимпийские игры.

До этого на третий соревновательный день в Лондоне была приостановлена европейская олимпийская квалификация по боксу (турнир стартовал 14 марта и должен был завершиться 24 марта). Среди российских спортсменов лицензию на ОИ-2020 смог завоевать лишь Лишь Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг), а некоторые отечественные боксеры и вовсе ни разу не вышли на ринг. Новые сроки олимпийских квалификаций еще не были объявлены.