Елена Исинбаева утверждена председателем комиссии спортсменов ВФЛА

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии спортсменов ВФЛА, сообщает пресс-служба организации в четверг.

По итогам голосования председателем комиссии была утверждена член Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Зампредом комиссии стал чемпион Европы среди молодежи 2013 года, многократный чемпион России (бег с барьерам на 400 м) Тимофей Чалый, секретарем утвержден чемпион России 2016 года (бег на 5000 м в помещении) Андрей Минжулин.

Президиум также утвердил представителей комиссии спортсменов в комиссию по восстановлению ВФЛА. Ими стали Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика.

12 марта совет Всемирной легкоатлетической ассоциации принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics. При этом Всемирная легкоатлетическая ассоциация обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации, в состав которой должны войти представители министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, РУСАДА и не менее двух представителей, назначенных комиссией спортсменов ВФЛА.