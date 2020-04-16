Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:32

Елена Исинбаева утверждена председателем комиссии спортсменов ВФЛА

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики утвердил председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии спортсменов ВФЛА, сообщает пресс-служба организации в четверг.

По итогам голосования председателем комиссии была утверждена член Международного олимпийского комитета (МОК), двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Зампредом комиссии стал чемпион Европы среди молодежи 2013 года, многократный чемпион России (бег с барьерам на 400 м) Тимофей Чалый, секретарем утвержден чемпион России 2016 года (бег на 5000 м в помещении) Андрей Минжулин.

Президиум также утвердил представителей комиссии спортсменов в комиссию по восстановлению ВФЛА. Ими стали Исинбаева, многократная чемпионка России в барьерном спринте Мария Аглицкая и многократная чемпионка юниорских национальных чемпионатов (спринт) Дженнифер Акиниймика.

12 марта совет Всемирной легкоатлетической ассоциации принял решение возобновить процесс восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics. При этом Всемирная легкоатлетическая ассоциация обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации, в состав которой должны войти представители министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, РУСАДА и не менее двух представителей, назначенных комиссией спортсменов ВФЛА.

Елена Исинбаева ВФЛА

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

16-летний иранец победил Магнуса Карлсена в финале онлайн-турнира

ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве вновь перенесен

Футболисты "Ювентуса" Матюиди и Ругани вылечились от коронавируса

Велогонка "Джиро д'Италия" перенесена на осень

Организаторы "Тур де Франс" назвали даты проведения гонки в 2020 году

Организаторы "Тур де Франс" назвали даты проведения гонки в 2020 году

"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

"Тур де Франс" отложат из-за коронавируса

Кандидат в президенты "Барселоны" заявил об угрозе банкротства клуба

Экс-футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом

Экс-футболист и тренер "Ливерпуля" Далглиш заразился коронавирусом

Из-за коронавируса в России отменено свыше тысячи соревнований

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');