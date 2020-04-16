ISU сочла невозможным провести ЧМ по фигурному катанию в 2020 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев принял решение не проводить ряд чемпионатов мира, ранее отложенных из-за пандемии короавируса, сообщает пресс-служба ISU.

Союз не будет проводить чемпионат мира по шорт-реку, который планировался с 13 по 15 марта в Сеуле; чемпионат мира по фигурному катанию (16-22 марта в Монреале), чемпионат мира по синхронному фигурному катанию (3-5 апреля в Лейк-Плэсиде).

Ранее в ISU допускали, что перенесенные соревнования в нынешнем году еще удастся провести. В частности, в мартовском заявлении по переносу ЧМ по фигурному катанию говорилось, что "в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября".