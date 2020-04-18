Владислав Третьяк и Роман Ротенберг обеспечили врачей защитными костюмами

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава штаба сборных команд России Роман Ротенберг приняли участи в акции, направленной на помощь врачам, работающим с коронавирусными больными.

В московской больнице №67 имени Л. А. Ворохобова сообщили "Интерфаксу" о получении партии защитных костюмов для таких врачей.

"Заботу о врачах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, проявили лидеры Федерации хоккея России Владислав Третьяк и Роман Ротенберг", - сообщил собеседник агентства.

"Одноразовые защитные костюмы для врачей и медперсонала, работающих с коронавирусными больными насущная необходимость, обеспечивающая ежедневную безопасность работы", - добавил он.

В больнице под COVID-центр было переоборудовано новое, недавно построенное на территории больницы здание перинатального центра.

Ранее в одном из интервью Роман Ротенберг говорил о важности того, "чтобы сейчас каждый делал добрые дела".