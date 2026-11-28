Овечкин обновил два личных антирекорда в НХЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 2:3 уступил "Флориде" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась на льду "Вашингтона".

Нападающий столичной команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Ставшая личной антирекордной серия матчей без голов россиянина достигла 18 матчей.

Кроме того, 41-летний спортсмен обновил личный антирекорд по времени нахождения на льду (в матчах без травм и удалений): 7 минут 50 секунд. Предыдущий показатель, согласно сообщения СМИ: 10 минут 56 секунд.

Сейчас у "Вашингтона" 22 очка, команда занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ. "Флорида" - на четвертом месте на Востоке, 33 очка.

Следующий матч "Вашингтон" проведет в гостях против "Сент-Луиса" в ночь на 29 ноября по московскому времени. "Флорида" также в ночь на 29 ноября будет играть дома против "Тампа-Бэй".