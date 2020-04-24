Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43

Шубенков отказался оценить деятельность нового главы ВФЛА из-за ссоры с ним

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Барьерист Сергей Шубенков заявил о конфликте с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Евгением Юрченко из-за состава комиссии спортсменов ВФЛА.

"После того, как он избрался, мы на него смотрели с осторожным оптимизмом, его первыми шагами было то, что от него все ждали. А потом мы поссорились, не смогли договориться по поводу состава комиссии спортсменов ВФЛА, и мы устранились. Я не хочу комментировать его деятельность", - сказал Шубенков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что комиссию спортсменов ВФЛА, которая была сформирована в начале апреля, возглавила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. В состав комиссии, помимо чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы Шубенкова, не вошли трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Юрченко возглавил ВФЛА в феврале нынешнего года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина.

легкая атлетика ВФЛА

Новости по теме

Новости

Определились соперники сборной России по хоккею на ОИ-2022

ВЭБ стал владельцем 77,6% акций ФК ЦСКА

ВЭБ стал владельцем 77,6% акций ФК ЦСКА

Российский вратарь Демченко перешел в "Монреаль"

УЕФА рекомендовал после окончания пандемии завершить чемпионаты стран

УЕФА рекомендовал после окончания пандемии завершить чемпионаты стран

Япония берет на себя расходы, связанные с переносом Олимпиады

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"

Российский нападающий Григоренко перешел в клуб НХЛ "Коламбус"
Российская премьер-лига-2019/20

Федун оценил убытки при проведении матчей РПЛ без зрителей

Союз биатлонистов утвердил старших тренеров сборной России

Блаттер включил Яшина в сборную Европы всех времен

Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей

РПЛ допустила проведение оставшейся части чемпионата без зрителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');