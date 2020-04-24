Шубенков отказался оценить деятельность нового главы ВФЛА из-за ссоры с ним

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Барьерист Сергей Шубенков заявил о конфликте с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Евгением Юрченко из-за состава комиссии спортсменов ВФЛА.

"После того, как он избрался, мы на него смотрели с осторожным оптимизмом, его первыми шагами было то, что от него все ждали. А потом мы поссорились, не смогли договориться по поводу состава комиссии спортсменов ВФЛА, и мы устранились. Я не хочу комментировать его деятельность", - сказал Шубенков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что комиссию спортсменов ВФЛА, которая была сформирована в начале апреля, возглавила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. В состав комиссии, помимо чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы Шубенкова, не вошли трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Юрченко возглавил ВФЛА в феврале нынешнего года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина.