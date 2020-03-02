Минспорт РФ вернул ВФЛА госаккредитацию

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по государственной аккредитации спортивных федераций восстановила госаккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

На конференции в пятницу, 28 февраля, был выбран новый президент - 51-летний Юрченко, который в 2009-2010 гг. занимал пост гендиректора телекоммуникационного холдинга "Связьинвест", ныне - член совета директоров Объединенной авиастроительной компании.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина за нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

В конце января 2020 года совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit рекомендовал международной федерации World Athletics исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики из своих членов, если ВФЛА не сможет ответить на предъявленные обвинения по "делу Лысенко". Совет AIU рекомендовал World Athletics не предоставлять нейтральный статус российским легкоатлетам для участия в международных соревнованиях. Нейтральный статус россияне получали от международной ассоциации на основании запроса с ноября 2015 года, когда на ВФЛА были впервые наложены санкции в связи с допинговым скандалом в российской легкой атлетике.

Рекомендации AIU были даны World Athletics после рассмотрения ответа ВФЛА на обвинения, выдвинутые в ее отношении 21 ноября 2019 года, в которых указывалось на причастность руководителей федерации к фальсификации документов и даче ложных показаний.

31 января комиссия о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций министерства спорта РФ приняла решение приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

В свою очередь Евгений Юрченко сообщил, что направил руководителям World Athletics письмо, в котором претензии международной ассоциации легкой атлетики к ВФЛА называются правомерными.