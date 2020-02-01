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Россия проиграла Испании в матче чемпионата Европы по регби

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по регби уступила Испании в первом матче чемпионата Европы 2020 года в Сочи.

Матч, который прошел на олимпийском стадионе "Фишт", закончился со счетом 31:12 (14:7) в пользу испанцев.

Как это было

В составе российской команды в начале первого тайма занес попытку (которая принесла его команде 5 очков) и пробил реализацию (2 очка) Рамиль Гайсин, таким образом, россиянин стал автором первой попытки чемпионата Европы 2020 года. В конце первого тайма гости ответили попыткой Виктора Санчеса и точной реализацией Бреда Линклейтора, что сделало счет равным. Через несколько минут испанцы вышли вперед - занес попытку Хорхе Хорба, а Линклейтор пробил реализацию. По итогам первого тайма счет стал 14:7 в пользу гостей.

В начале второго тайма испанцы увеличили преимущество - попытку занес Висенте Дель Хойо. Позднее Гасин реализовал вторую попытку, при этом Юрий Кушнарев не смог пробить реализацию, таким образом, счет стал 12:19 в пользу испанцев. Через несколько минут гости еще больше увеличили преимущество - попытку занес Линклейтор (точно пробить реализацию испанцы не смогли). Счет стал 14:12.

В добавленное время сборная Испании реализовала еще одну попытку - отличился Фредерик Керси. Итоговый счет матча - 31:12.

"Мы были лучше, но..."

Ставший лучшим в составе сборной России Рамиль Гайсин отметил, что команда недостаточно настроилась на соперника.

"Мы - хорошая команда, мы были лучше, просто надо было добавить в индивидуальных действиях, индивидуальном настрое, и все получится. Испания - не сильная команда, мы на голову сильнее их. Наша проблема - в индивидуальном настрое, надо каждому подходить к играм более ответственно", - сказал Гайсин журналистам.

"Надо уметь проигрывать, делать это с поднятой головой. Это спорт, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает... Это нормально. Нам надо сделать правильные выводы и начинать выигрывать", - добавил он.

Регалии сборной России на ЧЕ

Сборная России - чемпион Европы по регби 2000 года и четырехкратный серебряный призер чемпионата (2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2018). Сборная Испании дважды занимала второе место и шесть раз была третьей.

В турнире принимают участие шесть сборных: Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия и Румыния. Каждая команда проведет по 5 матчей. Россия принимает три: 1 февраля с Испанией (Сочи), 22 февраля с Португалией (Калининград) и 7 марта с Румынией (Краснодар).

В рейтинге World Rugby сборная Испании занимает 16-ю позицию, сборная России - 20 место.

Чемпионат Европы по регби - ежегодный турнир для лучших европейских сборных. В чемпионате 2020 года участвуют Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния. Каждая сборная проводит по пять матчей. Соревнование проходит с 1 февраля по 13 марта 2019 года.

регби

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