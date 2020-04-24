Турнир UFC 249 с участием Фергюсона и Гейджи пройдет 9 мая

Зрителей на турнире не будет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Поединок американских бойцов смешанного стиля Тони Фергюсона и Джастина Гейджи пройдет 9 мая, сообщается на сайте UFC.

Отмечается, что турнир UFC 249, в рамках которого состоится бой, пройдет в Джексонвилле (штат Флорида, США).

"В соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с COVID-19, мероприятие будет проходить без зрителей", - говорится в сообщении.



Изначально турнир должен был пройти 18 апреля, но был отложен из-за пандемии коронавируса. При этом соперником Фергюсона должен был быть россиянин Хабиб Нурмагомедов, но сославшись на невозможность вылететь из РФ в США, он объявил об отмене поединка со своим участием.

В послужном списке 31-летнего Гейджи 21 победа в 23 поединках, в том числе 18 – нокаутом. Оба поражения он потерпел нокаутом. У 36-летнего Фергюсона 25 (12 - нокаутом) побед и три поражения. 31-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.