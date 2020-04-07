Победитель боя Фергюсон – Гейджи встретится с Нурмагомедовым

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава UFC Дана Уайт заявил о том, что победителя поединка американских бойцов смешанного стиля Тони Фергюсона против Джастина Гейджи ожидает бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Победитель встретится с Хабибом", - сказал Уайт в интервью ESPN.

По его словам, поединок с участием Нурмагомедова состоится не раньше сентября.

Фергюсон и Гейджи проведут бой за титул временного чемпиона в легком весе 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

Изначально Фергюсон должен был драться с Нурмагомедовым, однако россиянин, сославшись на невозможность вылететь из России в США (где запланировано проведение турнира) из-за пандемии коронавируса, сообщил об отмене поединка. Это уже пятый срыв боя, который планировалось провести еще несколько лет назад.

В послужном списке 31-летнего Гейджи 21 победа в 23 поединках, в том числе 18 – нокаутом. Оба поражения он потерпел нокаутом. У 36-летнего Фергюсона 25 (12 - нокаутом) побед и три поражения. 31-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.