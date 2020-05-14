Пилот "Формулы-1" Риккардо подписал контракт с McLaren

Австралийский автогонщик Даниэль Риккардо Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", объявила о подписании контракта с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо.

Как сообщается на сайте McLaren, соглашение носит многолетний характер, Риккардо начнет выступления за команду с 2021 года. Он заменит испанца Карлоса Сайнса, для которого сезон-2020 станет последним в McLaren.

Генеральный директор команды McLaren Зак Браун отметил, что подписание контракта с Риккардо "является еще одним шагом вперед в нашем долгосрочном плане".

"Это хорошая новость для нашей команды, партнеров и, конечно, наших болельщиков", - отметил Браун.

В настоящее время Риккардо является гонщиком Renault, цвета этой команды он защищает с 2019 года. В "Формуле-1" он с 2011 года, на его счету семь выигранных Гран-при.

Что касается Сайнса, то по сведениям СМИ, он перейдет в Ferrari, откуда по окончании нынешнего сезона уйдет четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель.

Между тем, из-за пандемии коронавируса сам сезон-2020 в "Формуле-1" еще не стартовал: ряд этапов отменен, несколько Гран-при перенесены на более поздние сроки.