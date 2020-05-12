Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Феттель покинет Ferrari после сезона

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Итальянская команда Ferrari, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1", не будет продлевать контракт с немецким пилотом Себастьяном Феттелем.

В заявлении Ferrari на официальном заявлении команды говорится, что это обоюдное решение, "которое обе стороны считают лучшим". Сам Феттель отметил, что "финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении".

Действующий контракт Феттеля с Ferrari действует до окончания сезона-2020, который, правда, еще не стартовал из-за пандемии коронавируса.

Феттель выступает за Ferrari с 2015 года, однако триумфальный этап его карьеры связан с командой Red Bull. Защищая цвета Red Bull, немец стал четырехкратным чемпионом мира, выиграв "Формулу-1" подряд с 2010 по 2013 годы.

Что касается нынешнего сезона "Формулы-1", то из-за коронавируса были отменены и отложены на более поздние сроки некоторые этапе. Всего же в календаре на сезон изначально был запланирован 21 этап, включая Гран-при России в Сочи (25-27 сентября).