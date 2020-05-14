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Третьяк допустил регулярное проведение виртуальных хоккейных турниров

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк не исключает регулярное проведение виртуальных хоккейных турниров под эгидой ФХР.

"Если такой формат понравится зрителям, мы продолжим виртуальные турниры, пока выйдем все вместе на настоящий лед", - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

СпортФХР анонсировала кибертурнир и виртуальные матчи с участием игроков сборнойЧитать подробнее

Ранее ФХР объявила о запуске виртуального турнира "КиберЛига Хоккея". Турнир среди национальных сборных команд будет проходить 15 и 16 мая.

В четверг прошла его жеребьевка.В ходе жеребьевки шесть участников были распределены в две группы, где сыграют по два матча с каждым из соперников. Также было определено, за какую из национальных команд будет играть каждый из киберспортсменов.

Группа А: Антон "toomanyfaces" Виноградов – сборная России, Георгий "BladeRUSher95" Королев – сборная США, Александр "AleksZava" Завгородний – сборная Чехии

Группа B: Дмитрий "DKZLATAN" Курылев – сборная Финляндии, Александр "SPB_AlexZver_22" Зверев – сборная Швеции, Евгений "Mons3223" Монс – сборная Канады

15 мая пройдут матчи группового этапа, по итогам которого по два лучших участника из каждой группы выйдут в полуфинал. Полуфинальные матчи и финал турнира пройдут 16 мая.

Турнир пройдет на платформе Playstation 4 в формате 1x1, все матчи будут сыграны в онлайн-режиме.

Помимо основного турнира, в рамках "КиберЛиги Хоккея", который ФХР проведет совместно с "Лигой Ставок", пройдут показательные матчи: между собой сразятся игроки сборной России.

Игры будут проходить в формате "1х1", трансляции пройдут на официальных ресурсах ФХР с участием профессиональных хоккейных комментаторов.

хоккей киберспорт

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