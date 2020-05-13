ФХР анонсировала кибертурнир и виртуальные матчи с участием игроков сборной

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России объявила о запуске виртуального турнира "КиберЛига Хоккея".

Как говорится в сообщении пресс-службы ФХР, турнир среди национальных сборных команд будет проходить 15 и 16 мая.

"В ходе жеребьёвки шесть команд будут разбиты на две группы. В групповой стадии киберспортсмены проведут по одному матчу с каждым соперником и определят участников полуфиналов. Полуфиналы и финал пройдут в виде серий до двух побед", - говорится в сообщении.

Помимо основного турнира, в рамках "КиберЛиги Хоккея", который ФХР проведет совместно с "Лигой Ставок", пройдут показательные матчи: между собой сразятся игроки сборной России.

Игры будут проходить в формате "1х1", трансляции пройдут на официальных ресурсах ФХР с участием профессиональных хоккейных комментаторов.