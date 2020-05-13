Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36

ФХР анонсировала кибертурнир и виртуальные матчи с участием игроков сборной

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России объявила о запуске виртуального турнира "КиберЛига Хоккея".

Как говорится в сообщении пресс-службы ФХР, турнир среди национальных сборных команд будет проходить 15 и 16 мая.

"В ходе жеребьёвки шесть команд будут разбиты на две группы. В групповой стадии киберспортсмены проведут по одному матчу с каждым соперником и определят участников полуфиналов. Полуфиналы и финал пройдут в виде серий до двух побед", - говорится в сообщении.

Помимо основного турнира, в рамках "КиберЛиги Хоккея", который ФХР проведет совместно с "Лигой Ставок", пройдут показательные матчи: между собой сразятся игроки сборной России.

Игры будут проходить в формате "1х1", трансляции пройдут на официальных ресурсах ФХР с участием профессиональных хоккейных комментаторов.

хоккей киберспорт

Новости по теме

Новости
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд отправил на пересмотр в апелляцию приговор Мамаеву и Кокорину

КХЛ выявила лучшего игрока, самого уважаемого и главного шутника лиги

ФИФА не будет определять лучшего футболиста 2020 года

На крупные турниры по легкой атлетике разрешат заявиться лишь 10 россиянам

"Газпром-медиа" продлил контракт с УЕФА на показ еврокубков на "Матч ТВ"

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Феттель покинет Ferrari после сезона

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" Феттель покинет Ferrari после сезона

Смолов приступил к тренировкам с "Сельтой" в Испании

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

Фергюсон проиграл Гэйджи титул чемпиона UFC

Фергюсон проиграл Гэйджи титул чемпиона UFC

ФИФА временно разрешила командам делать по пять замен

ФИФА временно разрешила командам делать по пять замен
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');