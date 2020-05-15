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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Глава РФС назвал решенным вопрос возвращения легионеров в Россию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Распоряжение правительства, которое разрешает иностранным футболистам вернуться в распоряжение российских клубов, практически согласовано, заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков в ходе телефонной конференции.

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"Окончательное решение за исполнительной властью. Мы должны пройти несколько вех. Первая - выход еще одного распоряжения, которое регулировало бы въезд в РФ иностранцев, так как для возобновления чемпионата России клубы должны вернуть своих легионеров", - отметил Дюков.

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"Мы ждем этого распоряжения, процесс получения согласований в правительстве завершен, новое распоряжение находится на подписи председателя правительства и исполняющего обязанности председателя. Если не сегодня, то в ближайшие дни оно будет подписано, что даст возможность легионерам вернуться в свои клубы. Будем считать, что этот вопрос решен", - сказал глава РФС.

"Следующая веха - согласование регламента по проведению матчей, мы его передали в минспорта, оно его направило на рассмотрение в Роспотребнадзор. Далее есть ограничения до 31 мая, возможно, они будут продлены. Но мы с правительством проведем работу, чтобы снять ограничения на тренировки", - добавил он.

Ранее исполком РФС утвердил, что 21 июня возобновляется чемпионат Российской премьер-лиги, прерванный из-за пандемии коронавируса.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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