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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15

Футболист "Спартака" Шюррле помог покинуть РФ партнерам и главному тренеру

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" немец Андре Шюррле организовал вылет из Москвы в Берлин для главного тренера команды, своего соотечественника Доменико Тедеско.

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Как сообщает Bild, Шюррле нанял частный самолет в Москву, чтобы организовать дальнейший перелет в Германию как для наставника "Спартака", так и для ряда игроков. В итоге на борту самолета, направлявшегося уже из Москвы в Берлин оказались Тедеско, тренер вратарей, немец Макс Урванчки, и три игрока: французский защитник Самюэль Жиго, чешский полузащитник Алекс Крал и нидерландский полузащитник Гус Тил. Все они вынуждены были коротать время в Москве из-за отмены регулярных рейсов в условиях пандемии коронавируса.

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По словам Урванчки, перед взлетом спартаковской бригаде пришлось пережить полтора часа тревожных ожиданий: все это время самолет стоял на полосе с включенными двигателями и не получал разрешения на вылет. "Незадолго до полуночи нам разрешили вылет, и мы приземлились в Берлине около двух часов", - сказал он.

Ранее, как сказал Урванчки, немцы пытались организовать вылет через германское посольство в Москве, но максимум, чего им удалось добиться, это телефон горячей линии, который предоставил им охранник. "Но нам там тоже не помогли", - посетовал тренер вратарей "Спартака".

Сообщения о руке помощи, которую Шюррле протянул своим товарищам, появились на фоне известий о том, что "Спартак" отказался от его дальнейших услуг: Андре играл в московском клубе на правах аренды с возможностью выкупа прав на него. Но в "Спартаке" решили игрока не выкупать; срок аренды же истекает по окончании сезона.

футбол ФК Спартак

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