"Спартак" выкупил контракт нападающего Соболева

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" выкупил права на нападающего Александра Соболева, который выступал в столичном клубе в качестве арендованного игрока.

"ФК "Спартак-Москва" активировал опцию выкупа трансфера нападающего Александра Соболева у "Крыльев Советов", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"Спартак" арендовал 23-летнего россиянина в январе этого года. Соболев сыграл за московскую команду в четырех официальных матчах, в которых сделал три результативные передачи. При этом он является одним из самых результативных игроков чемпионата России-2019/20: он забил 10 мячей, все - в составе "Крыльев Советов".

"Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!" - сказал Соболев.

После 22-х туров чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса, "Спартак" занимает восьмое место. Возобновление чемпионата ожидается 21 июня.