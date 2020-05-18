Клубы Английской премьер-лиги возобновят тренировки во вторник

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Футболисты Английской премьер-лиги (АПЛ) во вторник вернутся к тренировкам на клубных базах, сообщает пресс-служба АПЛ.

В сообщении говорится, что за такую возможность единогласно проголосовали руководители клубов. Результаты голосования в АПЛ расценивают как "первый шаг к возобновлению премьер-лиги, когда это будет безопасно".

Начать занятия спортсмены могут пока в малых группах, с соблюдением норм безопасности на фоне пандемии коронавируса.

13 марта АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Вскоре пауза была продлена до 30 апреля, еще позднее – на неопределенный срок.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль": в 29 играх он набрал 82 очка. На 25 очков от него отстает занимающий второе место "Манчестер Сити", но он имеет игру в запасе.