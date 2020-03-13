Английская премьер-лига приостановила чемпионат из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Проведение матчей чемпионата Англии по футболу отложено на более поздний срок, говорится в заявлении Английской премьер-лиги (АПЛ), опубликованном на сайте организации.

Причина связана с угрозой распространения коронавируса.

"После сегодняшнего собрания акционеров было принято единогласное решение приостановить премьер-лигу с намерением возобновить чемпионат 4 апреля, при условии соблюдения медицинских рекомендаций и условий на тот момент", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу по московскому времени сообщалось, что вирус COVID-19 подхватил главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета. Но еще до этого игроки команды были помещены в карантин: несколько футболистов "Арсенала" после матча Лиги Европы с "Олимпиакосом" (27 февраля) контактировали с владельцем греческого клуба Евангелосом Маринакисом, у которого вскоре обнаружили коронавирус.

"Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от COVID-19", - приводятся слова исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции по футболу, на более поздний срок отложены матчи еврокубков. Паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию.

Эпидемиологическая ситуация в мире отразилась и на условиях проведения соревнований в РФ. Так, после указа мэра Москвы Сергея Собянина о месячном запрете проведения в столице массовых мероприятий с участием свыше 5 тыс. человек, футбольным клубам пришлось ограничить продажу билетов на матчи. Некоторые игры Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (в частности, "Спартак" – "Динамо") решено провести без зрителей.