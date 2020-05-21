Карякин вышел в четвертьфинал онлайн-супертурнира

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские гроссмейстеры Сергей Карякин и Даниил Дубов завоевали путевки в четвертьфинал шахматного онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

По итогам заключительных трех туров кругового турнира они вошли в восьмерку лучших: Карякин занял второе место, Дубов – седьмое. Согласно регламенту, в 1/4 финала они сыграют друг против друга.

Еще один российский участник турнира, Александр Грищук финишировал восьмым и остался за бортом плей-офф.

Первое место на круговом турнире занял американец Хикару Накамура, в четвертьфинале он сыграет с армянином Левоном Ароняном, который стал восьмым. Юй Янъи (Китай) занял третье место и сыграет со своим соотечественником Дин Лижэнем (шестое место). Наконец, ставший четвертым американец Со Уэсли встретится с действующим обладателем мировой шахматной короны Магнусом Карлсенем, финишировавшим пятым.

В матчах плей-офф пара проведет серию мини-матчей до двух побед. Мини-матч будет состоять из четырех партий по системе рапид: 15 минут на ход плюс 10 секунд добавления (как и на круговом турнире). В случае ничьей в матче (2:2) назначается партия армагеддона, в которой у игрока белыми будут 5 минут, у его соперника – 4. Если эта партия завершается вничью, победа присуждается игроку черными фигурами.

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек.

Как сыграли россияне в четверг

9-й тур. Александр Грищук, черными - Юй Янъи – 0,5: 0,5, Сергей Карякин, белыми – Магнус Карлсен – 0,5:0,5, Даниил Дубов, белыми – Алирезе Фируджа (Иран, играет под флагом ФИДЕ) – 0,5:0,5.

10-й тур. Александр Грищук, белыми – Алирезе Фируджа – 0:1, Даниил Дубов, черными – Магнус Карлсен – 1:0, Сергей Карякин, черными – Левон Аронян – 0,5:0,5.

11-й тур. Александр Грищук, черными - Вэй И (Китай) –1:0, Сергей Карякин, белыми - Дин Лижэнь – 0,5:0,5, Даниил Дубов, белыми – Левон Аронян – 0,5:0,5.

Hikaru Nakamura took clear first in the Lindores Abbey Rapid Challenge prelims and will play 8th placed Levon Aronian in the quarterfinals! Grischuk, Firouzja, Duda and Wei Yi drop out: https://t.co/sTpiSkBEO6 #c24live #HeritageChess pic.twitter.com/AXZIYr65zk — chess24.com (@chess24com) May 21, 2020

Четвертьфиналы будут проходить с субботы по понедельник.