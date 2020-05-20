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Карякин стал вторым по итогам второго дня онлайн-супертурнира

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает второе место после второго соревновательного дня в рамках шахматного онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

СпортКарякин вошел в четверку лучших по итогам первого дня онлайн-супертурнираЧитать подробнее

В трех матчах среды Карякин сыграл вничью, в одном – одержал победу

У него теперь 5,5 очков – как и у американца Хикару Накамуры, которому Карякин проиграл сутками ранее. Теперь в турнирной таблице Накамура фигурирует на первом месте, Карякин – на втором. Компанию в тройке лучших им составляет обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен – 4,5 очка.

Россиянин Александр Грищук занимает шестое место (4 очка), его соотечественник Даниил Дубов – 10-е (3,5).

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек.

На первом этапе участники играют круговой турнир. Восемь лучших из них выходят в четвертьфинал.

В четверг в рамках кругового турнира пройдут еще оставшиеся три тура

Призовой фонд Lindores Abbey Rapid Challenge составляет $150 тыс., общий призовой фонд Тура - $1млн.

Как сыграли россияне во второй день

5-й тур. Александр Грищук, черными - Дин Лижэнь (Китай) – 1:0, Даниил Дубов, черными - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 0:1, Сергей Карякин, черными - Со Уэсли (США) – 0,5:0,5.

6-й тур. Александр Грищук, белыми – Сергей Карякин – 0:5:0,5, Даниил Дубов - Со Уэсли – 1:0.

7-й тур. Александр Грищук, черными – Хикару Накамура – 0,5:0,5, Сергей Карякин, белыми – Даниил Дубов - 0,5:0,5.

8-й тур. Александр Грищук, белыми – Даниил Дубов – 0:1, Сергей Карякин, черными - Алиреза Фируджа (Иран, выступает под флагом ФИДЕ) – 1:0.

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