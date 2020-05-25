"Краснодар" продлил контракт с полузащитником Фернандешем на два месяца

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" продлил соглашение с португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.

"Срок его действия теперь истекает 31 июля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Изначально срок его действия истекал 31 мая. Остальные параметры контракта остались неизменными", - отмечается в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России по футболу, как и национальные первенства других стран, был прерван. В результате это финиш турнира переносится на конец июля. Возобновление чемпионата ожидается 21 июня. Командам осталось провести по восемь туров.

34-летний Фернандеш перешел в "Краснодар" в 2019 году из московского "Локомотива", где он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. Также он становился чемпионом Португалии в составе "Бенфики", в этой же команде по разу выиграл Кубок Португалии и Суперкубок Португалии. С "Валенсией" он один раз выиграл Кубок Испании, в "Бешикташе" – Кубок Турции.