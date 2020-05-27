Гендиректор московского ФК "Динамо" Белкин продлил контракт с клубом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо" (Москва) решил продлить трудовое соглашение с генеральным директором ФК Юрием Белкиным.

Как сообщается на сайте клуба, оно будет действовать еще год.

Соответствующее решение было принято в среду на собрании совета директоров ФК "Динамо", которое прошло в заочном режиме.

В структуре клуба Белкин работает несколько лет, пост генерального директора он занял в 2019 году.

В турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги "Динамо" занимает шестое место. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса, его возобновление ожидается 21 июня.