Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Гендиректор "Спартака" прокомментировал перевод Гулиева во вторую команду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Перевод полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева в "Спартак-2" не означает, что на футболисте стоит ставить крест, заявляет гендиректор столичного ФК Томас Цорн.

"Мы перевели его в "Спартак-2", но это пока ничего не означает — будем думать. Человека не стоит так строго осуждать, как это делают СМИ. В последнее время Гулиев вел себя в коллективе нормально, выполнял весь объем работы на тренировках", - приводит слова Цорна "Спорт-Экспресс".

В РоссииФутболиста "Спартака" Гулиева лишили водительских прав на 4 месяцаЧитать подробнее

По сообщениям СМИ, решение о переводе Гулиева во вторую команду "Спартака" принято в результате конфликта игрока с тренерским штабом первой команды.

"Не стоит ставить на Аязе крест. Требуется время, чтобы сделать правильные выводы и принять окончательное решение", - сказал гендиректор "Спартака".

Это не первый инцидент с участием Гулиева, вызвавший широкую огласку. В апреле 2019 года футболист по дороге на тренировку остановил свой автомобиль и вступил в конфликт с пешеходом, к которому применил грубую физическую силу. Инцидент получил резонанс в СМИ и социальных сетях.

В "Спартаке" заявили, что стороны уладили конфликт и пострадавший не имеет претензий к Гулиеву. Последний, гражданин США, позднее подтвердил это.

"Инцидент с американцем случился до моего появления в "Спартаке" (Цорн занял пост гендиректора "Спартака" в мае 2019 года - ИФ), эта тема никак не связана с нынешней ситуацией. Предупреждения же говорят об эмоциональном поведении на поле, но ведь футбол без страсти мертв. Лично у меня с Аязом никаких проблем не возникало. Нет их и сейчас", - подчеркнул Цорн.

Гулиев является воспитанником "Спартака". В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи" и дебютировал в составе махачкалинцев в премьер-лиге, а летом 2018 года он подписал контракт с "Ростовом". В январе прошлого года он вернулся в "Спартак".

Что касается команды "Спартак-2", она является фарм-клубом основной команды, в настоящее время представляет Футбольную национальную лигу (ФНЛ, второй по значимости дивизион в отечественном футболе).

футбол ФК Спартак Аяз Гулиев

Новости по теме

Новости

В трех клубах АПЛ выявлен COVID-19 после очередного тестирования

Союз биатлонистов утвердил новых тренеров сборной России

КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона

КХЛ назвала предварительную дату старта нового сезона

Футболистам Английской премьер-лиги разрешили контактные тренировки

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

НХЛ возобновит сезон

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

Соревнования IRONMAN в Петербурге перенесли на 2021 год

Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК "Металлург"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');