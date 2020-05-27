Гендиректор "Спартака" прокомментировал перевод Гулиева во вторую команду

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Перевод полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева в "Спартак-2" не означает, что на футболисте стоит ставить крест, заявляет гендиректор столичного ФК Томас Цорн.

"Мы перевели его в "Спартак-2", но это пока ничего не означает — будем думать. Человека не стоит так строго осуждать, как это делают СМИ. В последнее время Гулиев вел себя в коллективе нормально, выполнял весь объем работы на тренировках", - приводит слова Цорна "Спорт-Экспресс".

По сообщениям СМИ, решение о переводе Гулиева во вторую команду "Спартака" принято в результате конфликта игрока с тренерским штабом первой команды.

"Не стоит ставить на Аязе крест. Требуется время, чтобы сделать правильные выводы и принять окончательное решение", - сказал гендиректор "Спартака".

Это не первый инцидент с участием Гулиева, вызвавший широкую огласку. В апреле 2019 года футболист по дороге на тренировку остановил свой автомобиль и вступил в конфликт с пешеходом, к которому применил грубую физическую силу. Инцидент получил резонанс в СМИ и социальных сетях.

В "Спартаке" заявили, что стороны уладили конфликт и пострадавший не имеет претензий к Гулиеву. Последний, гражданин США, позднее подтвердил это.

"Инцидент с американцем случился до моего появления в "Спартаке" (Цорн занял пост гендиректора "Спартака" в мае 2019 года - ИФ), эта тема никак не связана с нынешней ситуацией. Предупреждения же говорят об эмоциональном поведении на поле, но ведь футбол без страсти мертв. Лично у меня с Аязом никаких проблем не возникало. Нет их и сейчас", - подчеркнул Цорн.

Гулиев является воспитанником "Спартака". В начале 2017 года Гулиев перешел на правах аренды из "Спартака" в "Анжи" и дебютировал в составе махачкалинцев в премьер-лиге, а летом 2018 года он подписал контракт с "Ростовом". В январе прошлого года он вернулся в "Спартак".

Что касается команды "Спартак-2", она является фарм-клубом основной команды, в настоящее время представляет Футбольную национальную лигу (ФНЛ, второй по значимости дивизион в отечественном футболе).