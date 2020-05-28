Бывшему чиновнику и баскетболисту Домани смягчили наказание

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил приговор бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрию Домани, получившему шесть лет колонии по делу о мошенничестве на 44 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Чертановской районного суда от 16 октября 2019 года в отношении Домани изменен: наказание смягчено до четырех лет лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

16 октября 2019 года Домани был приговорен к шести годам колонии общего режима: его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд первой инстанции назначил Домани почти вдвое больший срок, чем предлагало гособвинение - 3,5 года колонии общего режима.

При этом суд не стал назначить Домани дополнительных наказаний в виде штрафа и запрета на занятие определенных должностей.

Согласно фабуле уголовного дела, Домани и его сообщники - экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер Михаил Кочарян - похитили почти 44 млн рублей федерации.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по август 2015 года соучастники осуществляли контроль за четырьмя индивидуальными предпринимателями, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели.

С этими ИП заключались фиктивные гражданско-правовые договоры о выполнении работ по организации фуршетов, банкетов и иных торжеств, после чего на соответствующие банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и распределялись между членами группы.

Домани ранее находился в международном розыске, осенью 2018 года он был экстрадирован в Россию из Черногории.

Аникеева в 2017 году получила 4,5 года колонии общего режима за два эпизода мошенничества. На приговор она не пришла, передав суду письмо, в котором заявила о том, что не верит в справедливый, по ее мнению - оправдательный, приговор. После этого суд объявил экс-президента РФБ в розыск.

Дело в отношении скончавшегося на момент приговора после продолжительной болезни Кочаряна было прекращено. При этом суд установил его причастность к пяти эпизодам мошенничества.

Махинации в РФБ были выявлены в 2015 году новым руководством Федерации в результате аудиторской проверки.

Дмитрий Домани - экс-игрок сборной России, сын знаменитого советского волейболиста Вячеслава Домани. В составе сборной в 1994 и 1998 гг. становился обладателем серебряных медалей чемпионатов мира по баскетболу.