Бывший чиновник и баскетболист Домани получил 6 лет колонии за мошенничество

Бывший исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани в Чертановском районном суде Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани по делу о мошенничестве на 44 млн рублей.

Он признан виновным по статье "мошенничество в особо крупном размере".

Домани - экс-игрок сборной России, сын знаменитого советского волейболиста Вячеслава Домани. В составе сборной в 1994 и 1998 гг. становился обладателем серебряных медалей Чемпионатов мира по баскетболу.

Домани получил 6 лет колонии, хотя гособвинение просило о наказании в 3,5 года колонии общего режима.

При этом суд не стал назначить экс-спортсмену дополнительных наказаний в виде штрафа и запрета на занятие определенных должностей.

Согласно фабуле уголовного дела, Домани и его сообщники - экс-президент РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер Михаил Кочарян - похитили почти 44 млн рублей Федерации баскетбола России.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по август 2015 года соучастники осуществляли контроль за четырьмя индивидуальными предпринимателями, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. С этими ИП заключались фиктивные договоры об организации банкетов и других торжеств, после чего на соответствующие банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и распределялись между членами группы.

Домани находился в международном розыске, осенью 2018 года он был экстрадирован в Россию из Черногории.

Другие фигуранты

Что касается экс-главы РФБ Аникеевой, то ее суд 23 октября 2017 года приговорил к 4,5 года колонии общего режима, признав ее виновной в двух эпизодах мошенничества. На приговор она не пришла, передав суду письмо, в котором заявила о том, что не верит в справедливый приговор. После этого суд объявил экс-президента РФБ в розыск.

Дело в отношении скончавшегося на момент приговора после продолжительной болезни Кочаряна было прекращено. При этом суд установил его причастность к пяти эпизодам мошенничества.

Махинации в РФБ были выявлены в 2015 году новым руководством Федерации в результате аудиторской проверки.