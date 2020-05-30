Накамура стал соперником Дубова в финале онлайн-супертурнира

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал вторым финалистом онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

В субботу он выиграл решающий матч в рамках полуфинала у действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена. Счет по победам стал 2-1 в пользу представителя США.

В финале Накамура сыграет с россиянином Даниилом Дубовым.

В матчах плей-офф каждая пара проведет серию мини-матчей до двух побед. Мини-матч состоит из четырех партий по системе рапид: 15 минут на ход плюс 10 секунд добавления (как и на круговом турнире). В случае ничьей в матче (2:2) назначается партия Армагеддона, в которой у игрока белыми будут 5 минут, у его соперника – 4. Если эта партия завершается вничью, победа присуждается игроку черными фигурами.

Финальные матчи Дубова против Накамуры пройдут в понедельник, вторник и (если потребуется) – в среду.

Изначально в турнире приняли участие 12 шахматистов. По итогам кругового этапа восемь лучших вышли в плей-офф, остальные выбыли из борьбы.

Дубов на круговом этапе финишировал седьмым. В четвертьфинале он одолел своего соотечественника Сергея Карякина, в полуфинале – гроссмейстера из Китая Ли Дижэня.

Накамура на круговом этапе стал первым. В четвертьфинале он обыграл армянина Левона Ароняна, в полуфинале – Карлсена.

На круговом турнире Дубов и Накамура сыграли друг с другом вничью.

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. Первый этап, Magnus Carlsen Invitational, выиграл сам Карлсен.