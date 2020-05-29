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Россиянин Дубов вышел в финал шахматного онлайн-супертурнира

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Даниил Дубов завоевал путевку в финал онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

СпортДубов повел в счете в полуфинале шахматного онлайн-турнира с Ли ДижэнемЧитать подробнее

Во втором матче 1/2 финала против представителя Китая Ли Дижэня россиянин победил со счетом 2,5:0,5. Одну партию Дубов выиграл, играя белыми фигурами, одну – черными. Кроме того, играя черными, он свел партию вничью.

С учетом победы (2,5:1,5) россиянина в первом матче накануне, общий счет в полуфинальной серии стал 2-0 в его пользу. Это достаточно для выхода в финал.

В решающем матче Дубов сыграет с победителем пары Магнус Карлсен (Норвегия) – Хикару Накамура (США).

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Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь играют 12 человек. По итогам кругового этапа восемь из них вышли в четвертьфинал.

На круговом этапе Дубов занял второе место, а в четвертьфинале победил своего соотечественника Сергея Карякина.

В матчах плей-офф каждая пара проведет серию мини-матчей до двух побед.

Мини-матч состоит из четырех партий по системе рапид: 15 минут на ход плюс 10 секунд добавления (как и на круговом турнире). В случае ничьей в матче (2:2) назначается партия Армагеддона, в которой у игрока белыми будут 5 минут, у его соперника – 4. Если эта партия завершается вничью, победа присуждается игроку черными фигурами.

шахматы Даниил Дубов

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